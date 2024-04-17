Hatay'da yakalanan 3 hükümlü cezaevine gönderildi

Çalışmada, "hırsızlık" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.O.A, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma" suçundan 2 yıl 4 ay hapis cezası bulunan F.Ö. ve "kendi kullanımı için ihtiyaç duyduğu esrarı elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapma" suçundan 1 ay hapis cezasıyla aranan E.E. bulundukları adreslerde yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

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