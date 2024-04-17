İskenderun'da asayiş uygulamalarında 16 şüpheli gözaltına alındı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 16 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 16 şüpheli gözaltına alındı.
Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Nisan'daki asayiş uygulamasında 1275 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü yaptı.
Uygulamalarda, 1055 araç ve 305 motosiklet incelendi, 3 motosiklet trafikten men edildi.
Çeşitli suçlardan aranan 16 şüphelinin yakalandığı çalışmada, ruhsatsız 4 tabanca, 4 şarjör, 29 fişek, 8 gram esrar, 3 uyuşturucu hap ile 72 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürüldü.
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