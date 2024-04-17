Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        İskenderun'da asayiş uygulamalarında 16 şüpheli gözaltına alındı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 16 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 11:37 Güncelleme: 17.04.2024 - 11:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        İskenderun'da asayiş uygulamalarında 16 şüpheli gözaltına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 16 şüpheli gözaltına alındı.

        Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Nisan'daki asayiş uygulamasında 1275 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü yaptı.

        Uygulamalarda, 1055 araç ve 305 motosiklet incelendi, 3 motosiklet trafikten men edildi.

        Çeşitli suçlardan aranan 16 şüphelinin yakalandığı çalışmada, ruhsatsız 4 tabanca, 4 şarjör, 29 fişek, 8 gram esrar, 3 uyuşturucu hap ile 72 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        9 kişi ölmüştü! İşte kavganın baş şüphelisinin ifadesi!
        9 kişi ölmüştü! İşte kavganın baş şüphelisinin ifadesi!
        Yarından itibaren... Kritik uyarı! Sağanak geliyor!
        Yarından itibaren... Kritik uyarı! Sağanak geliyor!
        Sivas-İstanbul YHT seferleri başlıyor
        Sivas-İstanbul YHT seferleri başlıyor
        Sağanak etkili oldu, uçaklar zor ilerledi!
        Sağanak etkili oldu, uçaklar zor ilerledi!
        89 kişinin öldüğü Galeria Sitesi davasında gerekçeli karar açıklandı
        89 kişinin öldüğü Galeria Sitesi davasında gerekçeli karar açıklandı
        Öncesi ve sonrasını böyle paylaştı!
        Öncesi ve sonrasını böyle paylaştı!
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        Yılmaz: Kamuda tasarruf öncelikli bir konu
        Yılmaz: Kamuda tasarruf öncelikli bir konu
        Yapay zekâ güzeli seçiliyor
        Yapay zekâ güzeli seçiliyor
        El altından kullananı çok!
        El altından kullananı çok!
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"
        Refleksi alkışlanan esnafa tebrik
        Refleksi alkışlanan esnafa tebrik
        Dikkat! Kapıda kalabilirsiniz
        Dikkat! Kapıda kalabilirsiniz
        İran'ın silah gücü
        İran'ın silah gücü
        Balıkesir'in atlı profesörü
        Balıkesir'in atlı profesörü
        'Baba vücudu' baklava kasını yendi
        'Baba vücudu' baklava kasını yendi
        İşte Devler Ligi'nde ilk yarı finalistler!
        İşte Devler Ligi'nde ilk yarı finalistler!
        3 ay önce eski koca bıçakladı! Şikayetçi olmadı... Keser ve bıçakla öldürdü!
        3 ay önce eski koca bıçakladı! Şikayetçi olmadı... Keser ve bıçakla öldürdü!
        Yunus Akgün'ün rotası yurt dışı!
        Yunus Akgün'ün rotası yurt dışı!
        Hileli bordroda fazla çalışmaya dikkat
        Hileli bordroda fazla çalışmaya dikkat

        Benzer Haberler

        Hatay'da 10 düzensiz göçmen yakalandı
        Hatay'da 10 düzensiz göçmen yakalandı
        Hatay'da kahvehanede kumar oynayan 2 kişiye para cezası
        Hatay'da kahvehanede kumar oynayan 2 kişiye para cezası
        Hatay'da yakalanan 3 hükümlü cezaevine gönderildi
        Hatay'da yakalanan 3 hükümlü cezaevine gönderildi
        Samandağ'da çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı
        Samandağ'da çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı
        İskenderun Belediye Başkanı Dönmez'den Kaymakam Demiryürek'e ziyaret
        İskenderun Belediye Başkanı Dönmez'den Kaymakam Demiryürek'e ziyaret
        İki kardeş arazilerinde buldukları sikkeleri müzeye teslim etti
        İki kardeş arazilerinde buldukları sikkeleri müzeye teslim etti