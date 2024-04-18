İskenderunspor'da hedef TFF 1. Lig'e yükselmek

ALİ KEMAL ZERENLİ - Geçen yıl 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi İskenderunspor, play-off'lardan üst lige yükselmeyi hedefliyor.

Depremlerin ardından bir süre Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çalışan, ardından kente dönen Hatay ekibi, tesislerinde çalışmalarını sürdürüyor.

İskenderunspor ekibi, üst lige yükselmek için çalışmalarına devam ediyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 6. sırada bulunan İskenderunspor, konumunu koruyup play-off'lara kalarak buradaki mücadelenin ardından gelecek sezon TFF 1. Lig'de mücadele etmeyi amaçlıyor.

- Başkan Bolat: "1. Lig'e çıkmaya çalışacağız"

Kulüp Başkanı Hakan Bolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sezon tüm olumsuzluklara rağmen play-off'lara kaldıklarını anımsattı.

Depremlerden önce, yenisinin yapılması için yıkılan statta en son 8 bin seyirciyle maça çıktıklarını söyleyen Bolat, "Depremzede bir takımız, depremin etkileri çoğu yerde geçiyor fakat İskenderunspor için daha geçmedi." dedi.

Bolat, depremin yaşanmasına rağmen hedefleri için İstanbul'da maçlara hazırlandıklarını anlatarak, şöyle konuştu: