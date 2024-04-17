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        Hatay'da tavuk çiftliği deposunda çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, tavuk çiftliği deposunda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 16:04 Güncelleme: 17.04.2024 - 16:04
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        Hatay'da tavuk çiftliği deposunda çıkan yangın söndürüldü
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, tavuk çiftliği deposunda çıkan yangın söndürüldü.

        Gülderen Mahallesi'ndeki tavuk çiftliği deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, depo içerisindeki yumurta kartonları yandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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