Hatay'da tavuk çiftliği deposunda çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, tavuk çiftliği deposunda çıkan yangın söndürüldü.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, tavuk çiftliği deposunda çıkan yangın söndürüldü.
Gülderen Mahallesi'ndeki tavuk çiftliği deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, depo içerisindeki yumurta kartonları yandı.
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