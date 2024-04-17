Samandağ'da öğretmen ve öğrenciler sahili temizledi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde öğretmen ve öğrenciler sahili çöplerden arındırdı.

Samandağ Tekebaşı Eczacı Maruf Cilli Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, okulun Sosyal Etkinlikler Kulübü etkinliği kapsamında Çevlik Sahili'nde bir araya geldi.

Öğretmen ve öğrenciler burada temizlik yaptı, çöpleri topladı.

Okul Müdürü Esat Boğday, yaptığı açıklamada, etkinliğin öğrencilerde doğa ve çevre bilincinin gelişmesi ile sosyal farkındalık oluşmasını sağlamayı amaçladığını ifade etti.