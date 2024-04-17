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        Samandağ'da öğretmen ve öğrenciler sahili temizledi

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde öğretmen ve öğrenciler sahili çöplerden arındırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 18:14 Güncelleme: 17.04.2024 - 18:14
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        Samandağ'da öğretmen ve öğrenciler sahili temizledi
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde öğretmen ve öğrenciler sahili çöplerden arındırdı.

        Samandağ Tekebaşı Eczacı Maruf Cilli Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, okulun Sosyal Etkinlikler Kulübü etkinliği kapsamında Çevlik Sahili'nde bir araya geldi.

        Öğretmen ve öğrenciler burada temizlik yaptı, çöpleri topladı.

        Okul Müdürü Esat Boğday, yaptığı açıklamada, etkinliğin öğrencilerde doğa ve çevre bilincinin gelişmesi ile sosyal farkındalık oluşmasını sağlamayı amaçladığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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