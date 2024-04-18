Rönesans Rezidans'ın depremde yıkılmasına ilişkin yargılama başladı

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremde 15 katlı Rönesans Rezidans'ın yıkılması sonucu 269 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili 4'ü tutuklu, 3'ü tutuksuz ve 1'i firari 8 sanığın yargılanmasına başlandı.

Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Tutuklu yapı denetim şirketinin yetkilileri Mehmet Haşim Eraslan ve Bülent Seküçoğlu ile kontrol elemanı Önder Artun, tutuksuz inşaat teknikeri İ.D. ile müştekiler ve avukatlar duruşma salonunda hazır bulundu.

Tutuksuz yapı denetim şirketi yetkilisi A.K'nin de SEGBİS aracılığıyla katıldığı duruşmaya diğer tutuksuz sanık şantiye şefi B.M. gelmedi. Sanıklardan Mehmet Yaşar Coşkun, savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddederek, "Rönesans Rezidans'ın yapım sürecinde tüm prosedürleri eksiksiz yerine getirdiğini" öne sürdü. Antakya'da 41 yıldır mimarlık yaptığını ifade eden Coşkun, "Bugüne kadar mesleğimde ilkeli ve dürüst olarak çalıştım. Binayı yaparken hazır beton olarak C30 kullandım. Elle beton dökmedik. Masraflardan kaçınmadık, kaliteli malzemeler kullandık. Daha önce de Antakya'da birçok binalar yaptım, hiçbiri yıkılmadı. Rönesans Rezidans'ın yıkılmasıyla ilgili bilirkişi raporları gerçeği göstermemektedir." şeklinde savunma yaptı.

Coşkun, yurt dışına kaçarken yakalanmasına ilişkin, "Karadağ'a tapu devri için gidiyordum. Hatam varsa en üst cezayı almaya razıyım." dedi. - Diğer sanıklar da suçlamaları reddetti Mehmet Haşim Eraslan da Rönesans Rezidans'ın inşaatındaki denetimin, ortağı O.Ç. tarafından yapıldığını kendisinin de ara ara denetime gittiğini kaydetti. Denetçi olarak görevinin gerektirdiği tüm şartları yerine getirdiğini öne süren Eraslan, kendisine yönelik suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Kontrol elemanı Önder Altun ise Rönesans Rezidans'ı hatırlamadığını ve inşaatında çalışmadığını ileri sürdü. Diğer tutuklu sanık Bülent Seküçoğlu ise duruşma sırasında rahatsızlanınca salona sağlık ekipleri çağrıldı. Ekiplerin müdahalesinin ardından Seküçoğlu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından duruşmaya yeniden katılan Seküçoğlu, uygulama denetçisi olmadığı için evraklarda imzasının bulunmadığını iddia etti. Proje uygulama görevinde kusur bulunmadığını savunan Seküçoğlu, tahliyesini ve beraatini istedi.

Tutuksuz sanıklar İ.D. ve A.K. de haklarındaki suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 17 Temmuz'a erteledi. Heyet, sanıklardan Mehmet Yaşar Coşkun'un kardeşi ve ortağı firari Hüseyin Yalçın Coşkun'un yakalanmasına yönelik kararın devamına da hükmetti. - Rezidansta 269 kişi yaşamını yitirmişti Hatay'da 6 Şubat 2023'teki ilk depremde yıkılan rezidansın enkazında, Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un futbolcusu Christian Atsu ve A Milli Erkek Hentbol Takımı kaptanı Cemal Kütahya ile oğlu Çınar Kütahya'nın da aralarında olduğu 269 kişi yaşamını yitirmişti. Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilcisi Devrim Öztürk'ün de aralarında bulunduğu bazı kişilerin ise cenazelerine enkazda ulaşılamamıştı.