Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yelkenci, Hatay'da temel atma töreninde konuştu:

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Hatay'daki eğitim altyapısının, devam eden yatırımlarla deprem öncesine göre daha güçlü hale geleceğini söyledi.

Yelkenci, "Kriz Zamanlarında Herkes İçin Eğitim 3 Projesi" kapsamında yapılacak anaokulları için Hassa ilçesinde düzenlenen toplu temel atma töreninde, eğitim yatırımlarının aralıksız sürdüğünü belirterek, deprem bölgesindeki zorlukların üstesinden gelmek için çalıştıklarını söyledi.

Yelkenci, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden en çok etkilenen kentin Hatay olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Hatay'da 6 Şubat'tan itibaren öncelikli olarak az hasarlı 420 okuldaki 5 bin 100 dersliğimizi kısa sürede onardık ve eğitim öğretim yılına yetiştirerek hizmete açtık. Daha sonra depremde ağır hasar gördüğü için yapılan analizler sonucunda yıkmak durumunda kaldığımız 2 bin 905 dersliğin yerine 3 bin 69 derslik planladık."

Orta hasarlı 176 okuldaki 2 bin 421 dersliğin de güçlendirilerek hizmete alınması için çalışmaların hızla devam edeceğini dile getiren Yelkenci, "Bu yatırımlarla Hatay'da eğitim altyapımız, yeni eğitim öğretim yılından itibaren deprem öncesinden daha güçlü bir hale gelecektir." dedi.