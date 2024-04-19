Hatay'da kıyı şeridinde temizlik yapıldı
Hatay'da denize kıyısı bulunan ilçelerde temizlik çalışması gerçekleştirildi.
Hatay'da denize kıyısı bulunan ilçelerde temizlik çalışması gerçekleştirildi.
Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince, Arsuz, Dörtyol, Erzin, İskenderun, Payas, Samandağ ve Yayladağı ilçelerinde kıyı temizliği yapıldı.
İş makineleriyle gerçekleştirilen çalışmaya 80 personel katıldı.
Ekipler, 158 kilometrelik sahil şeridini temizledi.
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