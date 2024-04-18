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        Hatay'da depremde 48 kişinin öldüğü binanın yıkılmasıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı

        Hatay'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılması sonucu 48 kişinin hayatını kaybettiği Güçlü Bahçe Sitesi'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan şantiye şefi ile 2 yapı denetim firması kontrol elemanı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 23:35 Güncelleme: 18.04.2024 - 23:35
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        Hatay'da depremde 48 kişinin öldüğü binanın yıkılmasıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı
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        Hatay'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılması sonucu 48 kişinin hayatını kaybettiği Güçlü Bahçe Sitesi'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan şantiye şefi ile 2 yapı denetim firması kontrol elemanı tutuklandı.

        Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, 6 Şubat depremlerinde yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili kusurları tespit edilenlere yönelik soruşturmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, depremde yıkılan ve 48 kişinin öldüğü merkez Antakya ilçesi Emek Mahallesi'ndeki Güçlü Bahçe Sitesi'nin şantiye şefi T.K. ile yapı denetim firmasına bağlı çalışan kontrol elemanları Ö.O.B. ve S.K. gözaltına alındı.

        Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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