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        Hatay'da devrilen minibüsteki 9 tarım işçisi yaralandı

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 13:14 Güncelleme: 19.04.2024 - 13:14
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        Hatay'da devrilen minibüsteki 9 tarım işçisi yaralandı
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        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen minibüs, Kırıkhan-Reyhanlı yolunun Gölbaşı mevkisinde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan 9 tarım işçisi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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