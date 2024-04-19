Hatay'da devrilen minibüsteki 9 tarım işçisi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen minibüs, Kırıkhan-Reyhanlı yolunun Gölbaşı mevkisinde şarampole devrildi.

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