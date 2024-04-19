Hatay'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik denetimlerde, İ.O. ve M.Y'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin üst aramasında, ruhsatsız tabanca, 60 fişek ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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