Depremzede İskenderun esnafı, müşterisini prefabrik çarşıda ağırlıyor

ALİ KEMAL ZERENLİ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Hatay'ın İskenderun ilçesindeki işletmeleri yıkılan veya hasar gören esnaf, prefabrik çarşıda müşterileriyle buluşuyor.

AFAD ve İskenderun Kaymakamlığı işbirliğiyle Dumlupınar Mahallesi'ne kurulan Eski Lunapark Çarşı, 3 aydır bölge halkına hizmet veriyor.

Çarşıdaki 110 prefabrik iş yerine kurayla yerleştirilen esnaf, burada ticari faaliyetlerini sürdürme imkanı buluyor.

Vatandaşların sıkça ziyaret ettiği çarşıda, giyim, teknoloji, gıda ve kuaför gibi farklı alanlarda hizmet sunan işletmeler yer alıyor.

Deprem nedeniyle uzak kaldıkları müşterilerini yeniden ağırlayan işletme sahipleri, geleceğe daha umutla bakıyor. - "İskenderun halkının küçük esnafa destek olmasını temenni ediyorum" Prefabrik çarşıda hazır giyim ve tekstil üzerine faaliyet yürüten 46 yaşındaki Ejder Gök, AA muhabirine, 6 Şubat'taki depremde Çay Mahallesi'ndeki işletmesinin yıkıldığını söyledi. Gök, devletin elinden tutmasıyla yeniden kazanç sağlamaya başladığını ifade ederek, "İskenderun halkının küçük esnafa destek olmasını temenni ediyorum çünkü bu süreçte çok mağdur olduk. Çalışamadık, evimize ekmek götüremedik. Yer tahsisi için bize imkan sağlayanlara teşekkür ediyorum." dedi.