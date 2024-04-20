Depremzede İskenderun esnafı, müşterisini prefabrik çarşıda ağırlıyor
ALİ KEMAL ZERENLİ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Hatay'ın İskenderun ilçesindeki işletmeleri yıkılan veya hasar gören esnaf, prefabrik çarşıda müşterileriyle buluşuyor.
ALİ KEMAL ZERENLİ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Hatay'ın İskenderun ilçesindeki işletmeleri yıkılan veya hasar gören esnaf, prefabrik çarşıda müşterileriyle buluşuyor.
AFAD ve İskenderun Kaymakamlığı işbirliğiyle Dumlupınar Mahallesi'ne kurulan Eski Lunapark Çarşı, 3 aydır bölge halkına hizmet veriyor.
Çarşıdaki 110 prefabrik iş yerine kurayla yerleştirilen esnaf, burada ticari faaliyetlerini sürdürme imkanı buluyor.
Vatandaşların sıkça ziyaret ettiği çarşıda, giyim, teknoloji, gıda ve kuaför gibi farklı alanlarda hizmet sunan işletmeler yer alıyor.
Deprem nedeniyle uzak kaldıkları müşterilerini yeniden ağırlayan işletme sahipleri, geleceğe daha umutla bakıyor.
- "İskenderun halkının küçük esnafa destek olmasını temenni ediyorum"
Prefabrik çarşıda hazır giyim ve tekstil üzerine faaliyet yürüten 46 yaşındaki Ejder Gök, AA muhabirine, 6 Şubat'taki depremde Çay Mahallesi'ndeki işletmesinin yıkıldığını söyledi.
Gök, devletin elinden tutmasıyla yeniden kazanç sağlamaya başladığını ifade ederek, "İskenderun halkının küçük esnafa destek olmasını temenni ediyorum çünkü bu süreçte çok mağdur olduk. Çalışamadık, evimize ekmek götüremedik. Yer tahsisi için bize imkan sağlayanlara teşekkür ediyorum." dedi.
Tatlıcılık yapan 43 yaşındaki Ahmet Kaya da dede mesleğini sürdürdüğünü belirtti.
Afet nedeniyle zor günler geçirdiğini dile getiren Kaya, "Depremde iş yerim tamamen yıkıldı. Yaklaşık 1 sene işsiz kaldım. Şu anda burada toparlanmaya çalışıyoruz. Yeni iş yerime kavuştum ve yine sevdiğim işi yapıyorum, mutluyum." diye konuştu.
Kuaför Murat Atar ise Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki dükkanının yıkılmasından sonra çarşı sayesinde işbaşı yapabildiğini kaydetti.
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