Bakan Yardımcısı Yenigün'den Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Öntürk'e ziyaret

Ziyarette Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Süleyman Yıldırım da yer aldı.

Bakan Yardımcısı Yenigün de göreve seçilmesinden dolayı tebrik ettiği Öntürk'e başarı diledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Öntürk, makamında ağırladığı Yenigün'e kentte planlanan projeler hakkında bilgi verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ü ziyaret etti.

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