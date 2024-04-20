Bakan Yardımcısı Yenigün'den Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Öntürk'e ziyaret
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ü ziyaret etti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ü ziyaret etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre Öntürk, makamında ağırladığı Yenigün'e kentte planlanan projeler hakkında bilgi verdi.
Öntürk, depremlerden etkilenen kentin yeniden ayağa kaldırılması için durmadan çalışacaklarını anlattı.
Bakan Yardımcısı Yenigün de göreve seçilmesinden dolayı tebrik ettiği Öntürk'e başarı diledi.
Ziyarette Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Süleyman Yıldırım da yer aldı.
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