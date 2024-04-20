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        Samandağ'da kursiyerler, diktikleri kıyafetleri öğrencilere hediye etti

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde dikiş eğitimi alan kursiyerler, tasarladıkları kıyafetleri anaokulu öğrencilerine verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 17:46 Güncelleme: 20.04.2024 - 17:46
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        Samandağ'da kursiyerler, diktikleri kıyafetleri öğrencilere hediye etti
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde dikiş eğitimi alan kursiyerler, tasarladıkları kıyafetleri anaokulu öğrencilerine verdi.

        Samandağ Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet İlkokulu'nu ziyaret etti.

        Kursiyerler, diktikleri kıyafetleri ana sınıfına giden öğrencilere hediye etti.

        Merkezin dikiş kursu öğretmeni Nuray Aslan, etkinliğe destek verenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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