Hatay'da ilköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavı yapıldı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, ilköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavı gerçekleştirildi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, ilköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavı gerçekleştirildi.
Ocaklı Mahallesi'ndeki Cennet Ana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne gelen öğrenciler, kimlik kontrollerinin ardından sınıflara alındı.
Aileler de okul çevresinde çocuklarını bekledi.
Ayağı alçıda olan oğlu Raşit Tan'ı kucağında getiren baba Uğur Tan, çocuğunun sınava çok hazırlandığını kaydetti.
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