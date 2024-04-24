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        Türk Kızılayından Hatay'da depremzede çocuklara yönelik 23 Nisan etkinliği

        Türk Kızılay tarafından Hatay'ın Antakya ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında depremzede çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 19:25 Güncelleme: 24.04.2024 - 19:25
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        Türk Kızılayından Hatay'da depremzede çocuklara yönelik 23 Nisan etkinliği
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        Türk Kızılay tarafından Hatay'ın Antakya ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında depremzede çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.

        Toplumsal Hizmet Merkezince Güzelburç Kızılay Geçici Yaşam Merkezi'nde "Kızılay ve Çocuk" temalı gerçekleşen etkinlikte çocuklar 23 Nisan'ın coşkusunu yaşadı.

        Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Yener Tanık, yaptığı konuşmada, Hatay'ın Türk Kızılay için çok önemli bir kent olduğunu söyledi.

        Tanık, Hatay'ın 6 Şubat 2023'te yaşadığı acıların bundan sonra mutluluğa dönüşmesini diledi.

        Çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlayan Tanık, "Sevgili çocuklar Türkiye'nin geleceği sizlere emanet. sizler iyi bir bilim adamı, iyi bir evlat, iyi bir anne ve baba olacaksınız." dedi.

        Etkinlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen resim yarışmasında dereceye girenlere ve yarışmaya katılan çocuklara hediyeleri verildi. Hazırlanan çeşitli programlarla çocuklar doyasıya eğlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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