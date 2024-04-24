Türk Kızılayından Hatay'da depremzede çocuklara yönelik 23 Nisan etkinliği

Türk Kızılay tarafından Hatay'ın Antakya ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında depremzede çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.

Toplumsal Hizmet Merkezince Güzelburç Kızılay Geçici Yaşam Merkezi'nde "Kızılay ve Çocuk" temalı gerçekleşen etkinlikte çocuklar 23 Nisan'ın coşkusunu yaşadı.

Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Yener Tanık, yaptığı konuşmada, Hatay'ın Türk Kızılay için çok önemli bir kent olduğunu söyledi.

Tanık, Hatay'ın 6 Şubat 2023'te yaşadığı acıların bundan sonra mutluluğa dönüşmesini diledi.