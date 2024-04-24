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        Belen Kaymakamı Yılmaz, muhtarlarla buluştu

        Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, ilçedeki muhtarlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 17:43 Güncelleme: 24.04.2024 - 17:46
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        Belen Kaymakamı Yılmaz, muhtarlarla buluştu
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        Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, ilçedeki muhtarlarla bir araya geldi.

        Yılmaz, kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde seçilen muhtarları tebrik etti.

        Toplantıda muhtarların taleplerini dinleyen Yılmaz, sorunların çözümü için gerekli adımların atılacağını belirtti.

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        Galeri

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