Belen Kaymakamı Yılmaz, muhtarlarla buluştu
Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, ilçedeki muhtarlarla bir araya geldi.
Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, ilçedeki muhtarlarla bir araya geldi.
Yılmaz, kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde seçilen muhtarları tebrik etti.
Toplantıda muhtarların taleplerini dinleyen Yılmaz, sorunların çözümü için gerekli adımların atılacağını belirtti.
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