Hatay'da iş yerinden hırsızlık şüphelisi yakalandı

Şüphelinin adresinde yapılan aramada 193 araç sinyali ve far lambası, bir gaz şirketine ait 8 regülatör ile 4 sokak lambası ele geçirildi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde, bir iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

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