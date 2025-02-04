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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Hatay'da depremlerde oluşan tahribatı ortadan kaldırma çalışmaları sürüyor

        MEHMET BAYRAK - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden en çok etkilenen Hatay'da, tahrip olan alt ve üstyapının düzeltilebilmesi için belediye ekiplerinin çalışması devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 11:03 Güncelleme: 04.02.2025 - 11:17
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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Hatay'da depremlerde oluşan tahribatı ortadan kaldırma çalışmaları sürüyor
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        MEHMET BAYRAK - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden en çok etkilenen Hatay'da, tahrip olan alt ve üstyapının düzeltilebilmesi için belediye ekiplerinin çalışması devam ediyor.

        Hatay'da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği, ev, iş yeri ve kurum binalarının yıkıldığı depremlerde alt ve üstyapı da kullanılamaz hale geldi.

        Afetin ardından kentin yeniden ihya ve inşası için konutların yapımından tahrip olan alt ve üstyapının onarımına kadar başlatılan çalışmaları sürüyor.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, AA muhabirine, göreve geldikleri andan itibaren depremlerden etkilenen kenti yeniden ayağa kaldırmak için çalıştıklarını belirtti.

        "Depremlerden sonra başta Cumhurbaşkanı'mızın talimatları ve bakanlarımızın ciddi gayretleriyle şehrimiz çok hızlı şekilde ayağa kalkıyor." diyen Öntürk, ihale aşamaları tamamlanan projelerle tüm ilçelerin altyapılarının yeniden inşa edilmesine çalışıldığını söyledi.

        Öntürk, afetin ardından yıkımın daha az yaşandığı bölgelerde belediyecilik faaliyetlerini artırdıklarına işaret ederek, tahrip olan yolların onarılarak 3-4 ay gibi kısa sürede 1500 kilometre asfalt kaplama yapıldığını dile getirdi.

        Kentteki kreşler, spor salonları, mesire alanlarında da sosyal belediyecilik çalışmaları sürdürdüklerine dikkati çeken Öntürk, şunları kaydetti:

        "Şehrimizi hem altyapı ve üstyapı hem de çevre düzenlemesi anlamında ciddi bir şantiyeye çevirdik. Hatay'ımızı en azından komşu illerimizi yakalama seviyesine bu dönem getireceğiz. Bu sözümüzdü bunu yerine getireceğiz. Her yaptığımız, sözünü verdiğimiz projeye başladığımız zaman heyecanlanıyoruz ve bitirdiğimizde de mutlu oluyoruz. Biz yapamayacağımız bir şeyin sözünü vermeyiz. Hizmet partisiyiz, milletin sorunlarını, yapılması gereken işleri biliyoruz, bunlarla dertlendiğimiz için bunları da yapıp milletimizin hizmetine sunuyoruz."

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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