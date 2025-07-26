Samandağ'da çok amaçlı salon açıldı
Samandağ Belediyesince Karaçay Mahallesi'nde yaptırılan çok amaçlı salon, hizmete girdi.
Samandağ Belediyesince Karaçay Mahallesi'nde yaptırılan çok amaçlı salon, hizmete girdi.
Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay, açılış programında, salonun sosyal ve kültürel etkinliklerde kullanılabileceğini söyledi.
Salonun mahalleye uzun yıllar hizmet edeceğini belirten Karaçay, ilçenin her köşesine eşit hizmet götürmeye devam edeceklerini kaydetti.
Açılışın ardından Karaçay, çok amaçlı salonu gezdi.
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