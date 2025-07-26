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        Sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı araçtan 9 kaçak göçmen çıktı

        HATAY'da polisin takibi sonucu durdurulan araçtan inip kaçmaya çalışan 9 kaçak göçmen, ekipler ve mahalleli tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 16:35 Güncelleme: 26.07.2025 - 16:40
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        Sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı araçtan 9 kaçak göçmen çıktı
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        HATAY’da polisin takibi sonucu durdurulan araçtan inip kaçmaya çalışan 9 kaçak göçmen, ekipler ve mahalleli tarafından yakalandı.

        Olay, Samandağ ilçesi Kapısuyu Mahallesi’nde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin durdurmak istediği aracın sürücüsü, ihtara uymadı. Yapılan takiple araç, Kapısuyu Mahallesi’nde durduruldu. Araçtan inen grup, ara sokaklara dağılarak kaçmaya çalıştı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ve jandarma ekibi arama çalışması başlattı. Mahalleli de ekiplere destek verdi. Ara sokaklara girerek farklı noktalarda saklanan 9 kaçak göçmen yakalandı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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