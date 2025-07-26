Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Temmuzun ilk haftası tamamen kuruyan Milleyha Kuş Cenneti suyla doldu

        HATAY'ın Samandağ ilçesinde temmuz ayın ilk haftasında tamamen kuruyan 314 kuş türüne ev sahipliği yapan Milleyha Kuş Cenneti olarak bilinen alan, suyla doldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 13:04 Güncelleme: 26.07.2025 - 13:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Temmuzun ilk haftası tamamen kuruyan Milleyha Kuş Cenneti suyla doldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        HATAY’ın Samandağ ilçesinde temmuz ayın ilk haftasında tamamen kuruyan 314 kuş türüne ev sahipliği yapan Milleyha Kuş Cenneti olarak bilinen alan, suyla doldu. 8 Temmuz’da DHA ekibi tarafından kurak hali görüntülenen bölge eski canlılığına kavuştu, göçmen kuşları da mola vermeye başladı. Suyun denizden gelmiş olabileceği değerlendiriliyor.

        Afrika ve Asya'dan göç eden yüz binlerce kuşun 'son sığınağı' olarak nitelendirilen Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Milleyha Kuş Cenneti, temmuz ayını ilk haftasında tamamen kurudu. Her yıl yaklaşık 9-10 ay boyunca su tutan alan, yağışların yetersizliği ve çevresindeki kanalların suyu çekmesi nedeniyle bu yıl tamamen susuz kaldı. Bölgede yaşayan ve üreyen pek çok tür, alandan uzaklaşmak zorunda kaldı. Akdeniz’e yaklaşık 300 metre mesafedeki bölge son iki gündür su tutmaya başladı. Tekrar su dolan alanda da göçmen kuşları mola vermeye başladı.

        DHA ekibi tarafından görüntülenen bölgede toplanan suyun nereden nasıl geldiği ise bilinmiyor. Suyun denizden gelmiş olabileceği değerlendiriliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmralı'dan tahliye! Veysi Aktaş neden tahliye edildi?
        İmralı'dan tahliye! Veysi Aktaş neden tahliye edildi?
        2 asker şehit oldu
        2 asker şehit oldu
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        F.Bahçe'de Yüksek Divan Kurulu gerçekleşiyor!
        F.Bahçe'de Yüksek Divan Kurulu gerçekleşiyor!
        ABD'de ölmüştü! Sevgilisi için yakalama kararı
        ABD'de ölmüştü! Sevgilisi için yakalama kararı
        F.Bahçe, Chobani ile resmen anlaştı!
        F.Bahçe, Chobani ile resmen anlaştı!
        Moody's'den Türkiye kararı
        Moody's'den Türkiye kararı
        Okan Buruk'tan transfer ve ayrılık açıklaması!
        Okan Buruk'tan transfer ve ayrılık açıklaması!
        Silopi'de rekor: 50.5 derece
        Silopi'de rekor: 50.5 derece
        F.Bahçe'den Stegan Ortega bombası!
        F.Bahçe'den Stegan Ortega bombası!
        Bülent Ersoy’un korku dolu anları
        Bülent Ersoy’un korku dolu anları
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Bakan Şimşek'ten kredi notu açıklaması
        Bakan Şimşek'ten kredi notu açıklaması
        Emekli işçiye ücret garantisi var mı?
        Emekli işçiye ücret garantisi var mı?
        "Yapay zeka kullanmıyorsanız, işinizi yapay zeka kullanan birine kaptıracaksınız"
        "Yapay zeka kullanmıyorsanız, işinizi yapay zeka kullanan birine kaptıracaksınız"
        İnternet yargılamaları
        İnternet yargılamaları
        3 kentte orman yangını
        3 kentte orman yangını
        Sıcakta gelen sessiz tehlike!
        Sıcakta gelen sessiz tehlike!
        Sıcak hava ve kuvvetli poyraz uyarısı
        Sıcak hava ve kuvvetli poyraz uyarısı
        "Gayrimenkul Sertifikası" ile borsadan nasıl ev alınır?
        "Gayrimenkul Sertifikası" ile borsadan nasıl ev alınır?

        Benzer Haberler

        MSB: İskenderun'da yüksek ateş şikayetiyle tedaviye alınan 2 asker şehit ol...
        MSB: İskenderun'da yüksek ateş şikayetiyle tedaviye alınan 2 asker şehit ol...
        Hatay'da şehit polis memurları dualarla anıldı
        Hatay'da şehit polis memurları dualarla anıldı
        MSB: İskenderun'da yüksek ateş şikayetiyle tedaviye alınan 2 asker şehit ol...
        MSB: İskenderun'da yüksek ateş şikayetiyle tedaviye alınan 2 asker şehit ol...
        Hatay'da LGS ve YKS'de başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi
        Hatay'da LGS ve YKS'de başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi
        Hatay'da Vakıflar Bölge Müdürlüğünce sünnet şöleni düzenlendi
        Hatay'da Vakıflar Bölge Müdürlüğünce sünnet şöleni düzenlendi
        Hatay Valisi Masatlı'dan yeni yuvasına kavuşan depremzede aileye ziyaret
        Hatay Valisi Masatlı'dan yeni yuvasına kavuşan depremzede aileye ziyaret