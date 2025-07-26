Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden Z.G, H.D, İ.D. ve H.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, H.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekipleri, şüphe üzerine durdurulan bir araçta da 217 gram sentetik uyuşturucu ve 6 uyuşturucu hap buldu.

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