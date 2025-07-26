Hatay'da yangın tedbirleri kapsamında ormanlık alanlara girişler yasaklandı
Hatay'da yangın tedbirleri kapsamında 30 Temmuz'a kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı.
Hatay'da yangın tedbirleri kapsamında 30 Temmuz'a kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, orman yangını riskinin gelecek günlerde devam edeceğinin öngörüldüğü belirtildi.
Bu nedenle ormanlık alanlara girişlerin 30 Temmuz'a kadar yasaklandığı bildirilen açıklamada, orman sınırları içerisinde ateş yakılması, piknik, kamp ve etkinlik yapılması ile çadır kurulmasına izin verilmeyeceği kaydedildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.