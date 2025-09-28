Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin Hatay il kongresinde konuştu:

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Türkiye'nin öncülüğünde 57 Müslüman ülkenin ortak hareket edip, ortak karar alması lazım." dedi.

Erbakan, partisinin İskenderun Teknik Üniversitesi Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuarı Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen Hatay 3. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Erbakan, Necmettin Erbakan'ın giydirdiği Milli Görüş gömleğini son nefeslerine kadar çıkarmayacaklarını söyledi.

Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi olduklarını ifade eden Erbakan, ikinci 40 yılda şahlanarak yeniden iş başına geçeceklerini belirtti.

İktidarın politikalarını eleştiren Erbakan, yeniden büyük Türkiye için Milli Görüş'te birleşeceklerini dile getirdi.

Gazze'de, Arakan'da ve Doğu Türkistan'da insanlık zulümlerinin yaşandığını belirten Erbakan, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin öncülüğünde de 57 Müslüman ülkenin ortak hareket edip, ortak karar alması lazım. 47'de olur, 37'de olur, 17 bile olur. Bunlar, Müslümanlar bir araya gelmeye başladığı zaman korkudan titrerler. Bu yaptırımlarla karşılaştıkları zaman yaptıkları zulmü ve sömürüyü durdurmaktan, masaya oturmaktan başka çareleri kalmaz. İşte dış politikada da inşallah bu adımları atarak yaşanabilir Türkiye ve yeniden büyük Türkiye'yle beraber yeni bir dünyayı da inşallah hayata geçireceğiz. Her zaman söylediğim gibi kaynak paketlerimiz, projelerimiz hazır ve hepsinden önemlisi makam ve rakam için değil Allah rızası için çalışan kadrolarımız hazır. Milli Görüş kadroları siyaseti ticaret olarak değil ibadet olarak yapan kadrolarımız hazır. İnşallah yeni dönemde yine geleceğiz ve bu aziz milletin yüzünü Milli Görüş'le yine refahla güldüreceğiz."