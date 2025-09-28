Arsuz'da "Avrupa Spor Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi
Hatay'ın Arsuz ilçesinde "Avrupa Spor Haftası" etkinlikleri kapsamında yelken ve kano yarışı düzenlendi.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde "Avrupa Spor Haftası" etkinlikleri kapsamında yelken ve kano yarışı düzenlendi.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce gerçekleştirilen etkinlik Uluçınar Köprüsü'nde yapıldı.
Etkinlikler kapsamında yelken ve kano yarışları gerçekleştirildi.
Yarışmalarda dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.