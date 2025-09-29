Hatay'da esnaf ve iş insanlarına şantaj yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

Esnaf ve iş insanlarını kişisel bilgileri üzerinden tehdit ettikleri öne sürülen yabancı uyruklu şüpheliler M.S, C.M, W.A. ve G.K. gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Hacıahmetli ve Gözcüler mahallelerinde bazı kişilere şantaj yaptıkları iddia edilen zanlıları takibe aldı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde esnaf ve iş insanlarına kişisel bilgileri üzerinden şantaj yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

