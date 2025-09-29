Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da esnaf ve iş insanlarına şantaj yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde esnaf ve iş insanlarına kişisel bilgileri üzerinden şantaj yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 13:22 Güncelleme: 29.09.2025 - 13:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da esnaf ve iş insanlarına şantaj yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde esnaf ve iş insanlarına kişisel bilgileri üzerinden şantaj yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Hacıahmetli ve Gözcüler mahallelerinde bazı kişilere şantaj yaptıkları iddia edilen zanlıları takibe aldı.

        Esnaf ve iş insanlarını kişisel bilgileri üzerinden tehdit ettikleri öne sürülen yabancı uyruklu şüpheliler M.S, C.M, W.A. ve G.K. gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil
        KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil
        O anlar kamerada... Kedi besleme kavgasında kadın komşusunun burnunu kırdı!
        O anlar kamerada... Kedi besleme kavgasında kadın komşusunun burnunu kırdı!
        Aracı yumrukladı! Trafikte kadın avukata tehdit!
        Aracı yumrukladı! Trafikte kadın avukata tehdit!
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        Tel Aviv'de Netanyahu-Trump protestosu
        Tel Aviv'de Netanyahu-Trump protestosu
        Sergen Yalçın kararını verdi!
        Sergen Yalçın kararını verdi!
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        "Tesir altında kalıyor!"
        "Tesir altında kalıyor!"
        Kabine bugün toplanıyor
        Kabine bugün toplanıyor
        Lufthansa 4 bin çalışanı işten çıkaracak
        Lufthansa 4 bin çalışanı işten çıkaracak
        Okul parası için hapis yatmış
        Okul parası için hapis yatmış
        Mario Lemina gözden düştü!
        Mario Lemina gözden düştü!
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        Manisa'da korkunç kaza! 5 ölü, 6 yaralı
        Manisa'da korkunç kaza! 5 ölü, 6 yaralı
        Siz insanlara nasıl bağlanıyorsunuz?
        Siz insanlara nasıl bağlanıyorsunuz?
        Ortaya çıktı
        Ortaya çıktı
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin

        Benzer Haberler

        Hatay'da muhtarlardan yangın ihbarına giden itfaiye ekiplerine sürpriz kutl...
        Hatay'da muhtarlardan yangın ihbarına giden itfaiye ekiplerine sürpriz kutl...
        Hatay'da "Aşina Yüzler" sergisi sanatseverlerle buluşturuldu
        Hatay'da "Aşina Yüzler" sergisi sanatseverlerle buluşturuldu
        Hatay'da otomobilin yayalara çarptığı kazada ölen 3 kişinin kimlikleri bell...
        Hatay'da otomobilin yayalara çarptığı kazada ölen 3 kişinin kimlikleri bell...
        Depremde kolunun büyük bölümünü kaybeden genç, streç filmle sabitlediği bag...
        Depremde kolunun büyük bölümünü kaybeden genç, streç filmle sabitlediği bag...
        Hatay'da otomobilin yayalara çarptığı kazada ölen 3 kişinin kimlikleri bell...
        Hatay'da otomobilin yayalara çarptığı kazada ölen 3 kişinin kimlikleri bell...
        GÜNCELLEME - Hatay'da otomobilin yayalara çarptığı kazada 3 kişi öldü, 3 ki...
        GÜNCELLEME - Hatay'da otomobilin yayalara çarptığı kazada 3 kişi öldü, 3 ki...