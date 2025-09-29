Hatay'da muhtarlardan yangın ihbarına giden itfaiye ekiplerine sürpriz kutlama

Olay yerine gittiklerinde pasta ve alkışlarla karşılanan ekipler, şaşkınlık yaşadı.

İskenderun Muhtarlar Derneği Başkanı Ethem Ayseki öncülüğündeki muhtarlar, İtfaiye Haftası kapsamında ekiplere sürpriz yapmak için yangın ihbarında bulundu.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde İtfaiye Haftası'nı kutlamak için sözde yangın ihbarında bulunan bazı muhtarlar, olay yerine giden ekiplere pasta ikram etti.

