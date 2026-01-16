Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Hatay'da Rönesans Rezidans'ın depremde yıkılmasına ilişkin davaya devam edildi

        Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremde Antis Yapı tarafından inşa edilen 15 katlı Rönesans Rezidans'ın yıkılması sonucu 269 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 20:04 Güncelleme: 16.01.2026 - 20:04
        Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, yapı denetim şirketinin tutuklu yetkilileri Mehmet Haşim Eraslan ve Bülent Seküçoğlu ile tutuksuz sanık inşaat teknikeri İ.D. salonda hazır bulundu.

        Şantiye şefi B.M. ve yapı denetim şirketi yetkilisi A.K'nin katılmadığı duruşmada, müşteki ve taraf avukatları salondaki yerini aldı.

        Bazı müştekiler ve avukatlar, yapıda yaşamını yitiren yakınlarının fotoğraflarını yanlarında getirdi.

        Müştekilerden Cemile İncili, yıkılan Rönesans Rezidans'ın enkazından 2 gün sonra kurtarıldığını ancak aynı enkazda kaybettiği ablası ve yeğeninin cenazelerine hala ulaşamadığını söyledi.

        Yaşadığı acının tarifsiz olduğunu belirten İncili, sanıkların hak ettiği cezayı almasını istedi.

        Hem müşteki hem de müşteki avukatı olan Yeşim Toplu ise yıkılan rezidansta annesi, babası ve kız kardeşini kaybettiğini belirterek suçluların en ağır cezayı almasını istedi.

        Bilirkişi raporundaki kusurlara dikkati çeken Toplu, "Burada yakınlarını kaybeden diğer müştekileri dinlerken büyük travmaların içinden geçiyoruz, bu salonda acıma rağmen cenazelerimin adaletsizliğe gömülmesini istemiyorum." dedi.

        Toplu ve diğer müşteki avukatları, tüm sanıkların olası kasttan ek savunmalarının alınmasını mahkeme heyetinden talep etti.

        Tutuklu müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun, savunmasında, Rönesans Rezidans'ı kurallara ve usüllere uygun şekilde inşa ettiğini savundu.

        Antakya'nın tanınmış müteahhitlerinden olduğunu iddia eden Coşkun, savunmasını şöyle sürdürdü:

        "Beni soruşturmanızı istiyorum, GBT'me baktırın, bizi herkes tanır, işimiz belli, yaptıklarımız hep en iyisi, kanıtlıdır. Rönesans'ı yaparken hiçbir maliyetten kaçınmadık, Antakya'da ilk kule vinci biz kullandık. Dürüst, ilkeli, çalışkan insanlarız. Yurt dışına kaçtığım iddia ediliyor, ben Karadağ'a iş için gidiyordum, kaçmak için değil. Suçlu olduğumu kanıtlayan somut delil varsa cezamı en ağır şekilde çekmeye hazırım."

        Bunun üzerine taraf avukatı Toplu'nun "Bu kadar tanınıyorsunuz madem ve iyi iş yaptığınızı iddia ediyorsunuz, peki Rönesans Rezidans'tan başka yaptığınız veya depremde yıkıldığı için yargılandığınız başka bir yapı var mı?" sorusuna Coşkun, 7 ayrı deprem davasından daha yargılandığı cevabını verdi.


        Diğer tutuklu sanıklar Eraslan ve Seküçoğlu ile tutuksuz İ.D. de suçsuz olduklarını savunarak tahliyelerini talep etti.


        Sanıkların mevcut halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - Rezidansta 269 kişi yaşamını yitirmişti

        Hatay'da 6 Şubat 2023'teki ilk depremde Antis Yapı tarafından inşa edilen Rönesans Rezidans yıkılmış, binanın enkazında Süper Lig takımı Atakaş Hatayspor'un futbolcusu Christian Atsu ve A Milli Erkek Hentbol Takımı Kaptanı Cemal Kütahya ile oğlu Çınar Kütahya'nın da aralarında olduğu 269 kişi yaşamını yitirmişti. Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilcisi Devrim Öztürk'ün de aralarında bulunduğu bazı kişilerin ise cenazelerine enkazda ulaşılamamıştı.

        Rezidansın yıkılmasıyla ilgili 8 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

        Davanın geçen yıl 11 Temmuz'da görülen duruşmasında, tutuksuz sanıklardan kontrol elemanı Ö.A. ile sanıklardan Mehmet Yaşar Coşkun'un kardeşi ve ortağı olan firari Hüseyin Yalçın Coşkun'un vefat ettiği bilgisi paylaşılmış ve dosyadaki sanık sayısı 6'ya düşmüştü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

