Hatay'da otomobilin yayalara çarptığı kazada ölen 3 kişinin kimlikleri belli oldu (2)

Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilin kaldırımda yürüyen İbrahim Halil Çolak, Ali Dönmez, Ahmet Altunparmak ve Mahmut Mavi'ye çarptığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yayaların çarpmayla birlikte yola savrulduğu ve otomobilin takla attığı yer aldı. Çolak, Dönmez, Altunparmak ve Mavi'nin TIR şoförü oldukları, nakliye için kente geldikleri belirtildi.

