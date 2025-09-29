Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da otomobilin yayalara çarptığı kazada ölen 3 kişinin kimlikleri belli oldu (2)

        GÖRÜNTÜLERİORTAYA ÇIKTIHatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilin kaldırımda yürüyen İbrahim Halil Çolak, Ali Dönmez, Ahmet Altunparmak ve Mahmut Mavi'ye çarptığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 11:40 Güncelleme: 29.09.2025 - 11:45
        Hatay'da otomobilin yayalara çarptığı kazada ölen 3 kişinin kimlikleri belli oldu (2)
        GÖRÜNTÜLERİORTAYA ÇIKTI

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilin kaldırımda yürüyen İbrahim Halil Çolak, Ali Dönmez, Ahmet Altunparmak ve Mahmut Mavi'ye çarptığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yayaların çarpmayla birlikte yola savrulduğu ve otomobilin takla attığı yer aldı. Çolak, Dönmez, Altunparmak ve Mavi'nin TIR şoförü oldukları, nakliye için kente geldikleri belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

