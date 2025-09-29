Hatay'da otomobil, kaldırımdaki yayalara çarptı: 3 ölü, 3 yaralı

HATAY'ınİskenderun ilçesinde otomobilin kaldırımdaki yayalara çarptığı kazada İbrahim Halil Çolak, Ali Dönmez ve Ahmet Altunparmak hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde İskenderun ilçesi Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. Neslişah Kenar’ın kullandığı 38 RS 013 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırımda yürüyen İbrahim Halil Çolak, Ali Dönmez, Ahmet Altunparmak ve Mahmut Mavi'ye çarptı. Çarpmanın ardından otomobil takla attı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Çolak, Dönmez ve Altunparmak'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Mavi ile otomobildeki Kenar ve B.Y., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada ölenlerin cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı. Kazada ölen yayaların, TIR şoförü olarak bölgede çalıştıkları belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.