Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da Küresel Sumud Filosu'na destek

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde İsrail'in Gazze ablukasını kırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na destek için basın açıklaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 20:57 Güncelleme: 28.09.2025 - 21:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da Küresel Sumud Filosu'na destek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde İsrail'in Gazze ablukasını kırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na destek için basın açıklaması yapıldı.

        Kentteki bazı sivil toplum kuruluşları öncülüğünde bir araya gelen vatandaşlar, Numune Evler Mahallesi Çaylı Caddesi'nde toplandı.

        Filistin bayrağı taşıyan grup, tekbir getirerek slogan attı.

        Gruptakiler adına konuşan Hicret Çetin, Filistin meselesinin yüreklerdeki yerini hiçbir zaman kaybetmediğini söyledi.

        Sosyal medya ve meydanlarda Filistin halkı için mücadeleyi sürdüreceklerini vurgulayan Çetin, şunları kaydetti:

        "Bugün burada Filistin'i unutmadığımızı, yüreğimizde Filistin'e dair sızıların devam ettiğini ve sesimizi duyurmak için evlerimizin konforundan feragat ederek meydanlara indiğimizi göstermek için buluştuk. Sumud Filosu, bizim için insanlığın onurunu ve gururunu taşıyan bir filo olduğu için bu filoya sahip çıktığımızı göstermek istiyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
        MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Keresteyle dövülerek öldürüldü
        Keresteyle dövülerek öldürüldü
        Meteoroloji'den Marmara uyarıları!
        Meteoroloji'den Marmara uyarıları!
        Dilara, yüksek sesle müzik kavgasında öldürüldü!
        Dilara, yüksek sesle müzik kavgasında öldürüldü!
        Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde deprem!
        Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde deprem!
        "Bu şartlar altında sağlıklı lig oynanması mümkün değil!"
        "Bu şartlar altında sağlıklı lig oynanması mümkün değil!"
        Ortaya çıktı
        Ortaya çıktı
        Milei halkın tepkisinden çekindi, Netanyahu'yu geri çevirdi
        Milei halkın tepkisinden çekindi, Netanyahu'yu geri çevirdi
        İstanbul'da inanılmaz iddia! Tünelde günlerce mahsur kaldı!
        İstanbul'da inanılmaz iddia! Tünelde günlerce mahsur kaldı!
        İsrail istihbaratının çöküş hikayesi
        İsrail istihbaratının çöküş hikayesi
        "Fenerbahçe'ye Bakasetas'ı istedim, alınmadı!"
        "Fenerbahçe'ye Bakasetas'ı istedim, alınmadı!"
        Netanyahu Musk ile görüşecek
        Netanyahu Musk ile görüşecek
        Arda'nın derbideki performansı İspanya'da gündem oldu!
        Arda'nın derbideki performansı İspanya'da gündem oldu!
        Dünyanın dibini gördü
        Dünyanın dibini gördü
        73 yaşında oto hırsızı! Polisin yardımıyla merdivenden indi!
        73 yaşında oto hırsızı! Polisin yardımıyla merdivenden indi!
        Perde arkasını anlattı
        Perde arkasını anlattı
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Bebeğin ilk kalkanı! Anne sütüyle ilgili merak edilen her şey...
        Bebeğin ilk kalkanı! Anne sütüyle ilgili merak edilen her şey...
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Kızının ifadesi ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Hatay'da silahlı kavgada 1 kişi öldü
        Hatay'da silahlı kavgada 1 kişi öldü
        Erbakan: Türkiye milli görüşü arıyor
        Erbakan: Türkiye milli görüşü arıyor
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin Hatay il kongresind...
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin Hatay il kongresind...
        Hatay'da okçuluk turnuvası düzenlendi
        Hatay'da okçuluk turnuvası düzenlendi
        Yayladağı'nda devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Yayladağı'nda devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Arsuz'da "Avrupa Spor Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi
        Arsuz'da "Avrupa Spor Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi