Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        GÜNCELLEME - Hatay'da otomobilin yayalara çarptığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin kaldırımda yürüyen yayalara çarparak devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 10:18 Güncelleme: 29.09.2025 - 10:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Hatay'da otomobilin yayalara çarptığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin kaldırımda yürüyen yayalara çarparak devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Neslişah K'nin (25) kullandığı 38 RS 013 plakalı otomobil, Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıktı.

        Kaldırımda yürüyen 4 kişiye çarpan araç devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, kaldırımdaki İbrahim Halil Çolak (26), Ali Dönmez ve Ahmet Altunpak hayatını kaybetti, yaya Mahmut M. (27) ile otomobildeki sürücü Neslişah K. ve yanındaki Berfin Y. (24) yaralandı.

        Ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yağmur ve trafik! İstanbul'da yoğunluk yüzde 85'e çıktı!
        Yağmur ve trafik! İstanbul'da yoğunluk yüzde 85'e çıktı!
        Kabine bugün toplanıyor
        Kabine bugün toplanıyor
        "Tesir altında kalıyor!"
        "Tesir altında kalıyor!"
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Okul parası için hapis yatmış
        Okul parası için hapis yatmış
        Mario Lemina gözden düştü!
        Mario Lemina gözden düştü!
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        17 kent için 'sarı' alarm! Meteoroloji saat verdi! 5 bölgeye dikkat!
        17 kent için 'sarı' alarm! Meteoroloji saat verdi! 5 bölgeye dikkat!
        Sağlık Bakanlığı'na 18 bin personel alınacak
        Sağlık Bakanlığı'na 18 bin personel alınacak
        Petro'dan çağrı: Filistin'in özgürleştirilmesi için ordu kurulsun
        Petro'dan çağrı: Filistin'in özgürleştirilmesi için ordu kurulsun
        Trump doğumla vatandaşlığı kaldırabilir mi?
        Trump doğumla vatandaşlığı kaldırabilir mi?
        Manisa'da korkunç kaza! 5 ölü, 6 yaralı
        Manisa'da korkunç kaza! 5 ölü, 6 yaralı
        MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
        MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
        Siz insanlara nasıl bağlanıyorsunuz?
        Siz insanlara nasıl bağlanıyorsunuz?
        Ortaya çıktı
        Ortaya çıktı
        Dünyanın dibini gördü
        Dünyanın dibini gördü
        Perde arkasını anlattı
        Perde arkasını anlattı
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin

        Benzer Haberler

        Hatay'da otomobil, kaldırımdaki yayalara çarptı: 3 ölü, 3 yaralı
        Hatay'da otomobil, kaldırımdaki yayalara çarptı: 3 ölü, 3 yaralı
        Mahalleliyi birleştiren imece geleneği; nar ekşisi
        Mahalleliyi birleştiren imece geleneği; nar ekşisi
        Hatay'da otomobil, motosiklete çarpıp takla attı: 3 ölü, 3 yaralı
        Hatay'da otomobil, motosiklete çarpıp takla attı: 3 ölü, 3 yaralı
        Hatay'da otomobilin yayalara çarptığı kazada 3 kişi ölü, 3 kişi yaralandı
        Hatay'da otomobilin yayalara çarptığı kazada 3 kişi ölü, 3 kişi yaralandı
        Husumetli iki komşu aile arasında silahlı çatışma: 1 ölü
        Husumetli iki komşu aile arasında silahlı çatışma: 1 ölü
        Hatay'da Küresel Sumud Filosu'na destek
        Hatay'da Küresel Sumud Filosu'na destek