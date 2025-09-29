GÜNCELLEME - Hatay'da otomobilin yayalara çarptığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin kaldırımda yürüyen yayalara çarparak devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Neslişah K'nin (25) kullandığı 38 RS 013 plakalı otomobil, Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Kaldırımda yürüyen 4 kişiye çarpan araç devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, kaldırımdaki İbrahim Halil Çolak (26), Ali Dönmez ve Ahmet Altunpak hayatını kaybetti, yaya Mahmut M. (27) ile otomobildeki sürücü Neslişah K. ve yanındaki Berfin Y. (24) yaralandı.
Ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca görüntülendi.
