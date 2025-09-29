Hatay'da otomobil, motosiklete çarpıp takla attı: 3 ölü, 3 yaralı
HATAY'ın İskenderun ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, motosiklete çarpıp takla attı.
Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 38 RS 013 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yine sürücüsü belirlenemeyen motosiklete çarptıktan sonra takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde motosikletten kaldırıma savrulan 2 kişi ile otomobilde bulunan 1 kişinin öldüğünü belirledi. Otomobilde 1'i ağır 3 yaralı ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedenleri, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis, kaza ilgili soruşturmaya devam ediyor.
