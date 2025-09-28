Hatay'da silahlı kavgada 1 kişi öldü
Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Buluttepe Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar tabancayla ateş açtı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olayda yaralanan 63 yaşındaki Leyla Şahin sağlık ekiplerince kaldırıldığı İskenderun Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Polis, olaya karıştığı belirlenen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
