Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Erbakan: Türkiye milli görüşü arıyor

        YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Dr.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 19:22 Güncelleme: 28.09.2025 - 19:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erbakan: Türkiye milli görüşü arıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, değişimin şart olduğunu belirterek, "Türkiye milli görüşü arıyor" dedi.

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Hatay buluşması için İskenderun Teknik Üniversitesi Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvar Salonu'ndaki toplantıya katıldı. Toplantıya Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Gül, il ve ilçe teşkilatları ile partililer katıldı. Erbakan, "Milli görüşçüler olarak Erbakan hocamızın giydirdiği 'Milli Görüş' gömleğini, son nefesimize kadar çıkarmayacağız. Milli görüş önce ahlak ve maneviyat anlayışıyla siyasette yeni bir çığır açan hidayettir" diye konuştu.

        'BİZ ADELETİN TARAFIYIZ'

        Milyonlarca dolar harcayarak adalet sarayları inşa edildiğini ancak hukukun uygulanmadığını belirten Erbakan, "Adalet sarayları noktasında Avrupa, Amerika bizi gerçekten kıskanıyor. Gelin, görün ki adalet saraylarının içinde adeletin 'a’sından eser bile yok. Muhalefete ayrı, iktidara ayrı hukuk uygulanıyor. AK Parti’li belediye başkanı hakkında 98 dosya savcılıklara verilmiş ancak tamamı takipsizlik kararı verilirken, diğer taraftan muhalefet partili belediye başkanlarının her gün biri hapse atılıyor. Biz kimsenin tarafı değiliz. Biz, adaletin tarafıyız" dedi.

        'EĞİTİMDE HAVANDA SU DÖVÜLÜYOR’

        Eğitim alanında da olumsuzluklar olduğunu belirten Erbakan, şunları söyledi:

        "Almanya’dakilerin 10 katı üniversitemiz var. Dünyada ilk 500 üniversite sıralamasına Türkiye'den bir üniversite bile giremiyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesi milyon dolarları tutuyor, üstüne velilerimiz para harcıyor ancak havanda su dövülüyor. Eğitimde kalite yok. Diplomalı işsizler üretmekten başka bir işe yaramıyor. İşsizler ordumuz 13,8 milyon ile Avrupa Birliği üyesi ülkelerin toplamından daha yüksek bir rakama ulaşmış durumda."

        'DEĞİŞİMİN YAŞANMASI GEREKİYOR'

        Değişimin şart olduğunu belirten Erbakan, "Türkiye milli görüşü arıyor. İktidar yorgun, iktidar çaresiz. Sorunlara çözüm olması gerekirken sorunların kaynağı haline gelmiş. Bu tablo karşısında Türkiye'de acilen bir değişimin yaşanması gerekiyor. Bu değişim ne yönde olacak? Elbette ki milli görüş yönünde olacak. Yeniden refah yönünde olacak. Başka çaresi yok" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Meteoroloji'den Marmara uyarıları!
        Meteoroloji'den Marmara uyarıları!
        Dilara, yüksek sesle müzik kavgasında öldürüldü!
        Dilara, yüksek sesle müzik kavgasında öldürüldü!
        Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde deprem!
        Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde deprem!
        "Bu şartlar altında sağlıklı lig oynanması mümkün değil!"
        "Bu şartlar altında sağlıklı lig oynanması mümkün değil!"
        Ortaya çıktı
        Ortaya çıktı
        Milei halkın tepkisinden çekindi, Netanyahu'yu geri çevirdi
        Milei halkın tepkisinden çekindi, Netanyahu'yu geri çevirdi
        Bakkaldaki gaz sızıntısı faciaya yol açtı!
        Bakkaldaki gaz sızıntısı faciaya yol açtı!
        İstanbul'da inanılmaz iddia! Tünelde günlerce mahsur kaldı!
        İstanbul'da inanılmaz iddia! Tünelde günlerce mahsur kaldı!
        İsrail istihbaratının çöküş hikayesi
        İsrail istihbaratının çöküş hikayesi
        "Fenerbahçe'ye Bakasetas'ı istedim, alınmadı!"
        "Fenerbahçe'ye Bakasetas'ı istedim, alınmadı!"
        Netanyahu Musk ile görüşecek
        Netanyahu Musk ile görüşecek
        Sevgilisiyle kiralık katil tutarak kocasını öldürttü!
        Sevgilisiyle kiralık katil tutarak kocasını öldürttü!
        Arda'nın derbideki performansı İspanya'da gündem oldu!
        Arda'nın derbideki performansı İspanya'da gündem oldu!
        Dünyanın dibini gördü
        Dünyanın dibini gördü
        73 yaşında oto hırsızı! Polisin yardımıyla merdivenden indi!
        73 yaşında oto hırsızı! Polisin yardımıyla merdivenden indi!
        Perde arkasını anlattı
        Perde arkasını anlattı
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Bebeğin ilk kalkanı! Anne sütüyle ilgili merak edilen her şey...
        Bebeğin ilk kalkanı! Anne sütüyle ilgili merak edilen her şey...
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Kızının ifadesi ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin Hatay il kongresind...
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin Hatay il kongresind...
        Hatay'da okçuluk turnuvası düzenlendi
        Hatay'da okçuluk turnuvası düzenlendi
        Yayladağı'nda devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Yayladağı'nda devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Arsuz'da "Avrupa Spor Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi
        Arsuz'da "Avrupa Spor Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi
        Hataylı baba kanseri yenen oğluyla Fenerbahçe maçını statta izlemek istiyor...
        Hataylı baba kanseri yenen oğluyla Fenerbahçe maçını statta izlemek istiyor...
        SODİMER, Dörtyol'da program düzenledi
        SODİMER, Dörtyol'da program düzenledi