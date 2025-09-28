Erbakan: Türkiye milli görüşü arıyor

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, değişimin şart olduğunu belirterek, "Türkiye milli görüşü arıyor" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Hatay buluşması için İskenderun Teknik Üniversitesi Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvar Salonu'ndaki toplantıya katıldı. Toplantıya Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Gül, il ve ilçe teşkilatları ile partililer katıldı. Erbakan, "Milli görüşçüler olarak Erbakan hocamızın giydirdiği 'Milli Görüş' gömleğini, son nefesimize kadar çıkarmayacağız. Milli görüş önce ahlak ve maneviyat anlayışıyla siyasette yeni bir çığır açan hidayettir" diye konuştu.

'BİZ ADELETİN TARAFIYIZ'

Milyonlarca dolar harcayarak adalet sarayları inşa edildiğini ancak hukukun uygulanmadığını belirten Erbakan, "Adalet sarayları noktasında Avrupa, Amerika bizi gerçekten kıskanıyor. Gelin, görün ki adalet saraylarının içinde adeletin 'a’sından eser bile yok. Muhalefete ayrı, iktidara ayrı hukuk uygulanıyor. AK Parti’li belediye başkanı hakkında 98 dosya savcılıklara verilmiş ancak tamamı takipsizlik kararı verilirken, diğer taraftan muhalefet partili belediye başkanlarının her gün biri hapse atılıyor. Biz kimsenin tarafı değiliz. Biz, adaletin tarafıyız" dedi.