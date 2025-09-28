Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da okçuluk turnuvası düzenlendi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde "Avrupa Spor Haftası" kapsamında okçuluk turnuvası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 14:05 Güncelleme: 28.09.2025 - 14:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da okçuluk turnuvası düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde "Avrupa Spor Haftası" kapsamında okçuluk turnuvası düzenlendi.

        İskenderun Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nde düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluk Turnuvasına kent genelinden yaklaşık 60'a yakın sporcu katıldı.

        Yarışma sonunda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

        Etkinlikler kapsamında Millet Parkı'nda badminton, masa tenisi, halat çekme, ip atlama gibi sportif faaliyetlerin yapılacağı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde deprem!
        Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde deprem!
        Bakkaldaki gaz sızıntısı faciaya yol açtı!
        Bakkaldaki gaz sızıntısı faciaya yol açtı!
        İstanbul'da inanılmaz iddia! Tünelde günlerce mahsur kaldı!
        İstanbul'da inanılmaz iddia! Tünelde günlerce mahsur kaldı!
        İsrail istihbaratının çöküş hikayesi
        İsrail istihbaratının çöküş hikayesi
        "Fenerbahçe'ye Bakasetas'ı istedim, alınmadı!"
        "Fenerbahçe'ye Bakasetas'ı istedim, alınmadı!"
        Netanyahu Musk ile görüşecek
        Netanyahu Musk ile görüşecek
        Sevgilisiyle kiralık katil tutarak kocasını öldürttü!
        Sevgilisiyle kiralık katil tutarak kocasını öldürttü!
        Arda'nın derbideki performansı İspanya'da gündem oldu!
        Arda'nın derbideki performansı İspanya'da gündem oldu!
        Dünyanın dibini gördü
        Dünyanın dibini gördü
        73 yaşında oto hırsızı! Polisin yardımıyla merdivenden indi!
        73 yaşında oto hırsızı! Polisin yardımıyla merdivenden indi!
        İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor 11'i!
        Perde arkasını anlattı
        Perde arkasını anlattı
        Sağanak yağışa dikkat! Akşam saatlerinde bekleniyor!
        Sağanak yağışa dikkat! Akşam saatlerinde bekleniyor!
        Kolombiya liderinin ABD vizesi iptal edilecek
        Kolombiya liderinin ABD vizesi iptal edilecek
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Bebeğin ilk kalkanı! Anne sütüyle ilgili merak edilen her şey...
        Bebeğin ilk kalkanı! Anne sütüyle ilgili merak edilen her şey...
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi

        Benzer Haberler

        Yayladağı'nda devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Yayladağı'nda devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Arsuz'da "Avrupa Spor Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi
        Arsuz'da "Avrupa Spor Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi
        Hataylı baba kanseri yenen oğluyla Fenerbahçe maçını statta izlemek istiyor...
        Hataylı baba kanseri yenen oğluyla Fenerbahçe maçını statta izlemek istiyor...
        SODİMER, Dörtyol'da program düzenledi
        SODİMER, Dörtyol'da program düzenledi
        Hatay'da yaralı bulunan 2 şahin gagalı kaplumbağa telef oldu
        Hatay'da yaralı bulunan 2 şahin gagalı kaplumbağa telef oldu
        Antakya ilçesinde lokantada çıkan yangın söndürüldü
        Antakya ilçesinde lokantada çıkan yangın söndürüldü