Hatay'da okçuluk turnuvası düzenlendi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde "Avrupa Spor Haftası" kapsamında okçuluk turnuvası düzenlendi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde "Avrupa Spor Haftası" kapsamında okçuluk turnuvası düzenlendi.
İskenderun Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nde düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluk Turnuvasına kent genelinden yaklaşık 60'a yakın sporcu katıldı.
Yarışma sonunda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.
Etkinlikler kapsamında Millet Parkı'nda badminton, masa tenisi, halat çekme, ip atlama gibi sportif faaliyetlerin yapılacağı belirtildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.