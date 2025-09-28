Yayladağı'nda devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Eğerci Mahallesi’nde devrildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.