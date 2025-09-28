Habertürk
        Yayladağı'nda devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Yayladağı'nda devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Hatay'ın Yayladağı ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.​​​​​​​

        Giriş: 28.09.2025 - 13:33 Güncelleme: 28.09.2025 - 13:52
        Yayladağı'nda devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Hatay'ın Yayladağı ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.​​​​​​​

        Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Eğerci Mahallesi’nde devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

