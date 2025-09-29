Hatay'da otomobilin yayalara çarptığı kazada ölen 3 kişinin kimlikleri belli oldu

HATAY'ın İskenderun ilçesinde otomobilin kaldırımdaki yayalara çarptığı kazada yaşamını yitiren 3 kişinin İbrahim Halil Çolak, Ali Dönmez ve Ahmet Altunparmak olduğu belirlendi. Yaralanan 3 kişinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Kaza, gece saatlerinde İskenderun ilçesi Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. Neslişah Kenar’ın kullandığı 38 RS 013 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırımda yürüyen 4 yayaya çarpıp takla attı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde 3 yayanın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan yayalardan Mahmut Mavi ile otomobil sürücüsü Kenar ve yanındaki B.Y., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Mavi ile otomobildeki Kenar ve B.Y., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada ölenlerin cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı.

Kazada ölen 3 yayanın kimlikleri belli oldu. Ölen kişilerin İbrahim Halil Çolak, Ali Dönmez ve Ahmet Altunparmak olduğu tespit edildi.