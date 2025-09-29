Habertürk
        Hatay Haberleri

        Husumetli iki komşu aile arasında silahlı çatışma: 1 ölü

        HATAY'ın İskenderun ilçesinde komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada tabancayla vurulan Leyla Şahin (63), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 01:09 Güncelleme: 29.09.2025 - 01:15
        HATAY'ın İskenderun ilçesinde komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada tabancayla vurulan Leyla Şahin (63), hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Buluttepe Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı sokakta oturan ve bir süredir husumetli oldukları iddia edilen isimleri henüz öğrenilemeyen iki aile arasında gece saatlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tabanca ve av tüfeğiyle ateş açtı. Çıkan çatışmada Leyla Şahin, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Şahin, ambulans ile kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Olaya karıştığı öne sürülen ismi açıklanmayan 2 kişiyi gözaltına alan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

