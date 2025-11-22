Bolu'dan Hatay'a giden üniversite öğrencileri çocuklarla oyun oynadı
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencileri, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla ziyaret ettikleri Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çocuklarla etkinlik yaptı.
Üniversitesinin "Genç Yeryüzü Doktorları" topluluğu tarafından ilçedeki konteyner kentler ve Hayad Derneği Yetim Evi'nde etkinlik düzenlendi.
Programda çocuklarla ip atlayıp, çarşaf boyayan üniversiteliler, parkur oyunlarıyla katılımcıların yüzünü güldürdü.
Üniversitelilerden Buse Selçuk, AA muhabirine, Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı'nın (ÜNİDES) katkısıyla etkinliği organize ettiklerini söyledi.
Hatay'a gönüllü geldiklerini belirten Selçuk, çocuklarla güzel vakit geçirdiklerini kaydetti.
