Bolu'dan Hatay'a giden üniversite öğrencileri çocuklarla oyun oynadı

Üniversitesinin "Genç Yeryüzü Doktorları" topluluğu tarafından ilçedeki konteyner kentler ve Hayad Derneği Yetim Evi'nde etkinlik düzenlendi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencileri, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla ziyaret ettikleri Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çocuklarla etkinlik yaptı.

