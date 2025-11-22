Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Bolu'dan Hatay'a giden üniversite öğrencileri çocuklarla oyun oynadı

        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencileri, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla ziyaret ettikleri Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çocuklarla etkinlik yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 17:29 Güncelleme: 22.11.2025 - 17:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'dan Hatay'a giden üniversite öğrencileri çocuklarla oyun oynadı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencileri, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla ziyaret ettikleri Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çocuklarla etkinlik yaptı.

        Üniversitesinin "Genç Yeryüzü Doktorları" topluluğu tarafından ilçedeki konteyner kentler ve Hayad Derneği Yetim Evi'nde etkinlik düzenlendi.

        Programda çocuklarla ip atlayıp, çarşaf boyayan üniversiteliler, parkur oyunlarıyla katılımcıların yüzünü güldürdü.

        Üniversitelilerden Buse Selçuk, AA muhabirine, Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı'nın (ÜNİDES) katkısıyla etkinliği organize ettiklerini söyledi.

        Hatay'a gönüllü geldiklerini belirten Selçuk, çocuklarla güzel vakit geçirdiklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        Husumetin kurbanı Rumeysa oldu
        Husumetin kurbanı Rumeysa oldu
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        Galatasaray'ın G.Birliği 11'i
        Galatasaray'ın G.Birliği 11'i
        Esnafa faiz indirimi geliyor
        Esnafa faiz indirimi geliyor
        İfadeleri ortaya çıktı
        İfadeleri ortaya çıktı
        Brezilya'nın eski lideri Bolsonaro tutuklandı
        Brezilya'nın eski lideri Bolsonaro tutuklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde
        Peş peşe kara haber... Önce anne sonra oğlu!
        Peş peşe kara haber... Önce anne sonra oğlu!
        İmar planı değişimine düzenleme
        İmar planı değişimine düzenleme
        "Doğalgaz depoları yüzde 100 doluluğa ulaştı"
        "Doğalgaz depoları yüzde 100 doluluğa ulaştı"
        12 çocuğuna verdiği isimler ilgi gördü!
        12 çocuğuna verdiği isimler ilgi gördü!
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Fenerbahçe'de hedef 5'te 5!
        Fenerbahçe'de hedef 5'te 5!
        Takibine cevap vermedi
        Takibine cevap vermedi
        Prof. Dr. Şener'den 'süperenfeksiyon' uyarısı!
        Prof. Dr. Şener'den 'süperenfeksiyon' uyarısı!
        Partizan taraftarının skandal pankartına Fenerbahçe'den sert tepki!
        Partizan taraftarının skandal pankartına Fenerbahçe'den sert tepki!
        Skandalların gölgesindeki taç savaşı
        Skandalların gölgesindeki taç savaşı
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede

        Benzer Haberler

        Hatay'da yangında ölenlerden birinin Emniyet Müdürü olduğu ortaya çıktı
        Hatay'da yangında ölenlerden birinin Emniyet Müdürü olduğu ortaya çıktı
        Hatayspor-Pendikspor maçının ardından
        Hatayspor-Pendikspor maçının ardından
        Yangından kaçmak isterken alevlerin içerisine can veren şahsın emniyet müdü...
        Yangından kaçmak isterken alevlerin içerisine can veren şahsın emniyet müdü...
        Hatay'da üreticiler, alıcı çıkmayan tonlarca mandalinayı ücretsiz dağıttı
        Hatay'da üreticiler, alıcı çıkmayan tonlarca mandalinayı ücretsiz dağıttı
        Trendyol 1. Lig: Atakaş Hatayspor: 0 - Pendikspor: 1
        Trendyol 1. Lig: Atakaş Hatayspor: 0 - Pendikspor: 1
        Atakaş Hatayspor – Atko Grup Pendikspor: 0-1
        Atakaş Hatayspor – Atko Grup Pendikspor: 0-1