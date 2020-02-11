Sınıra mühimmat sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) HataySuriye sınırındaki askeri birliklere mühimmat sevkiyatı devam ediyor.
Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen mühimmatları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geniş güvenlik önlemleri altından geçerek Reyhanlı ilçesi sınır hattına gitti.
Mühimmat yüklü tırların Suriye sınırındaki birliklere gönderildiği öğrenildi.
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