Suriye sınırına askeri sevkiyat

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Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay), (DHA)TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay-Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) ve komando sevkiyatı gerçekleştirildi.

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen ZPT ve komandolardan oluşan askeri konvoy, Kırıkhan ilçesinden geçiş yaptı. Askeri araçlar ve komandoların, Suriye sınırındaki birliklerde konuşlandırılacağı öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Kırıkhan Mehmet KOCACIK

2020-03-17 22:05:27



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