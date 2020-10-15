Altınözü’nde uyuşturucu operasyonu

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Hatay’ın Altınözü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kıyıgören Mahallesinde bir evde uyuşturucu olduğu bilgisi aldı. Şüphelinin evinde narkotik köpeği "Öğle"nin katılımıyla yapılan aramada, 34 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi ve 15.000 TL nakit para ele geçirildi.

Şüpheli A.B., kan ve idrar örneklerinin alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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