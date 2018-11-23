Cadde'den Emrah Akçaay'ın haberine göre, Hatice Şendil, 21 yıl önce hayatını kaybeden Galler Prensesi Lady Diana’nın hayatını oynamak istediğini belirtti.

Elçin Sangu da daha önce bir röportajında Diana’yı oynamak istediğini dile getirmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ