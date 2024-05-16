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        Haberler Gündem Hava Durumu Hava durumu | 16 Mayıs Perşembe güncel hava durumu, hava durumu İstanbul

        Meteoroloji'den kritik açıklama! 1 bölgede toz taşınımı! Yurdun yarısında yağış var!

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün yurdumuzun iç ve doğu kesimleriyle Akdeniz'de sağanak yağış, Ege bölgesinde ise toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ilâ 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İşte son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2024 - 07:03 Güncelleme: 16.05.2024 - 07:03
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        Meteoroloji'den kritik açıklama! Yurdun yarısında yağış var!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Kastamonu, Hatay ve Siirt çevreleri ile Batı ve Orta Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        EGE'DE TOZ TAŞINIMI BEKLENİYOR

        Yağışların, Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ege bölgesinde yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Meteoroloji, Hakkari ve Van için "sarı" alarm vererek çığ uyarısında da bulundu.

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        HAVA SICAKLIĞI 2-4 DERECE ARTIYOR

        Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güney kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 21, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu.

        İSTANBUL: 20, Parçalı ve az bulutlu.

        İZMİR: 25, Parçalı ve az bulutlu.

        KOCAELİ: 21, Parçalı ve az bulutlu.

        BURSA: 22, Parçalı ve az bulutlu.

        EDİRNE: 23, Parçalı ve az bulutlu.

        KIRKLARELİ: 21, Parçalı ve az bulutlu.

        DENİZLİ: 29, Parçalı bulutlu.

        UŞAK: 23, Parçalı bulutlu.

        ADANA: 27, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

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        ANTALYA: 25, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu.

        BURDUR: 27, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu.

        HATAY: 25, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        ESKİŞEHİR: 21, Parçalı ve az bulutlu.

        KONYA: 23, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        YOZGAT: 18, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        BOLU: 19, Parçalı ve az bulutlu.

        ZONGULDAK: 17, Parçalı bulutlu.

        SİNOP: 17, Parçalı ve çok bulutlu.

        SAMSUN: 18, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        TRABZON: 16, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

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        ERZURUM: 3, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

        KARS: 11, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        MALATYA: 22, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        VAN: 16, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        DİYARBAKIR: 27, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu.

        GAZİANTEP: 26, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu.

        SİİRT: 23, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        ŞANLIURFA: 28, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu.

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