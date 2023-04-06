Meteoroloji'den 2 bölge için sağanak ve kar uyarısı! - Güncel haberler

Sesli Dinle 0:00 / 0:00

AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri ve Sivas çevrelerinde bugün yerel kuvvetli sağanak yağış öngörülüyor.

DOĞU ANADOLU'DA KAR BEKLENİYOR

AA'da yer alan habere göre Doğu Anadolu'da ise yarın Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel ve kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar; Erzincan, Erzurum, Tunceli ve Bingöl'ün yüksek kesimlerinde kuvvetli yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.

TEDBİR UYARISINDA BULUNULDU

Ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.