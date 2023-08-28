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        Haberler Dünya Hava sıcaklıklarında sert düşüşün yaşandığı İsviçre'de kar yağdı

        Hava sıcaklıklarında sert düşüşün yaşandığı İsviçre'de kar yağdı

        Hafta sonu itibarıyla hava sıcaklıklarında sert düşüşün yaşandığı İsviçre'de kar yağdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 15:28 Güncelleme: 28.08.2023 - 15:28
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        Hava sıcaklıkları sert düştü, kar yağdı!
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        İsviçre'de bunaltıcı sıcakların yaşandığı ağustos ayının son haftası serin hava ve yağışla başladı.

        İsviçre Federal Meteoroloji ve Klimatoloji Ofisinin (MeteoSwiss) X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Valais kantonunda yer alan 1638 metre rakımlı Zermatt bölgesinde kar yağışının görüldüğü bildirildi.

        24 Ağustos'ta termometrelerin 31,2 santigrat dereceyi gösterdiği bölgede, bu sabah sıcaklık 0,5 derece olarak ölçüldü.

        MeteoSwiss, İsviçre Alplerinin 2000 ila 2400 metre yüksekliğindeki bölgelerinde kar ve yağmur yağışı için uyarıda bulundu.

        Ülkenin güneyinde yer alan Ticino kantonunda ise hafta sonundan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar toprak kayması riski oluşturuyor. Bölgedeki bazı nehirlerde sel riskinin yaşandığı uyarısı da yapıldı.

        İsviçre genelinde bugün yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

        Ülke basınında yer alan bazı haberlerde, "İsviçre sonbaharı yaşamadan kış mevsimine geçiş yaptı." yorumları yer aldı.

        İsviçre'de 24 Ağustos'ta yılın en sıcak günü yaşanırken, Cenevre kantonunda termometreler 38 santigrat dereceye ulaşmıştı.

        *Haberin görseli Unsplash tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

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        #İsviçre
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