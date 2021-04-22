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Hava trafik kontrolörü anneler, çocuklarının "23 Nisan" coşkusunu göklere taşıdı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğüne bağlı, modern teknolojik cihazlarla donatılan Hava Trafik Kontrol Merkezi'nde (HTKM) görev yapan hava trafik kontrolörü anneler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuklarını çocuklarına devretti.

Hava trafik kontrolörü anneler, çocuklarının
AA

Ankara'da 2015'te hizmete girerek ülkenin 1 milyon kilometrekarelik hava sahasında 55 havalimanına iniş kalkış yapan ve Türkiye'nin hava sahasını transit kullanan hava araçlarına 7 gün 24 saat her türlü meteorolojik koşulda hava trafik kontrol hizmeti veren HTKM'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

- Koltuklar yarının kontrolörlerine emanet

23 Nisan'da kulaklıklarını takarak radar ekranlarının karşısına geçen 4 yaşındaki Tuna Erdem ve Ayaz Ali Şahin, HTKM'de görevli annelerinin simülatör odasındaki hava trafik kontrolörü koltuklarını devraldı.

- Eğitim simülatöründe pilotların sorularına gülümseten yanıtlar

Radarlarla günde 12 saatlik mesaileri boyunca hava trafik hizmetlerinin emniyetli, düzenli ve hızlı yürütülmesi için çaba sarf eden annelerinin koltuklarında pilotlarla iletişime geçen çocuklar, uçakların iniş-kalkış safhalarını, transit geçişlerini takip ederek hava trafik kontrol hizmeti verdi. Eğitim simülatöründeki pilotun telsizden yönelttiği "Bulunduğumuz seviyede türbülans mevcut ne yapmamız gerekiyor?" sorusuna minik kontrolör "Uçağı tamir etmeniz gerekiyor." yanıtını verdi. Pilot, "Anlaşıldı uçak tamir ediliyor." anonsuyla talimatın yerine getirildiğini aktardı.

Hava trafik kontrolörü Dilek Yıldız Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hep birlikte kutlamanın engin gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Erdem, "Yarının kontrolörlerine eğitimlerin verildiği simülatör odamızda bugün koltuklarımızı bıraktık. İnşallah ileride de gerçek koltuklarımızı canlı trafikte onlara emanet edeceğiz. Atatürk'ün bize armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz." diye konuştu.

Anne hava trafik kontrolörü Dilek Ayaz Şahin de bugün temsili olarak bıraktıkları koltukları ileride çocuklara devredeceklerini dile getirerek "Atatürk'ün bizlere ve çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı herkese kutlu olsun. Koltuklarımızı ileride devredeceğimiz yeni nesiler için bir araya geldik. Eğitimlerin yapıldığı simülatör odamızda çocuklarımızla birlikte eğlenceli vakitler geçirdik." ifadelerini kullandı.

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