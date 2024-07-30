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        Haberler Sağlık Havuzdaki fazla klora dikkat! Göz alerjisi yapıyor - Haberler | Sağlık Haberleri

        Havuzdaki fazla klora dikkat! Göz alerjisi yapıyor

        Deniz ve havuz sularının göz alerjisine neden olabileceğini belirten Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Murat Şahin, "Yaz tatilinde gözler sıklıkla deniz ve havuz ile doğrudan temas halinde oluyor. Deniz suyu gözde kuruluk, kızarıklık, yanma ve batma gibi alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Havuzlarda da klor oranı normalden çok olursa irritasyon meydana gelerek kızarma ve yanmaya neden olur" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 11:43 Güncelleme: 30.07.2024 - 11:43
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        Havuzdaki fazla klora dikkat! Göz alerjisi yapıyor
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        Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Murat Şahin, göz alerjisi konusunda açıklamalarda bulundu.

        Göz alerjisinin, gözlerin çeşitli alerjenlere karşı aşırı duyarlılık göstermesi sonucu ortaya çıkan bir rahatsızlık olduğunu söyleyen Op. Dr. Şahin, “Polenler, hayvan tüyleri, toz akarları, hijyen eksikliği, makyaj ve çevresel faktörler göz alerjisine neden olur” diye konuştu.

        DENİZ VE HAVUZ SUYU GÖZ ALERJİSİNİ TETİKLEYEBİLİR

        Deniz ve havuz sularının göz alerjisine neden olabileceğine değinen Op. Dr. Şahin, “Yaz tatilinde gözler sıklıkla deniz ve havuz ile doğrudan temas halinde oluyor. Deniz suyu gözde kuruluk, kızarıklık, yanma ve batma gibi alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Havuzlarda da klor oranı çok olursa irritasyon meydana gelerek kızarma ve yanmaya neden olur” şeklinde konuştu.

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        HER YAŞ GRUBUNDA ORTAYA ÇIKABİLİR

        Göz alerjisinin kimlerde daha sık görüldüğünü belirten Op. Dr. Şahin, “Göz alerjisi çocuk ve genç hasta yaş grubunda daha sık görülmekle birlikte her yaş grubunda ortaya çıkabilir. Genellikle iki gözü aynı anda etkilemektedir. Alerjik nezle ile birlikte görülür” dedi.

        GÖZLERDE KAŞINTI OLABİLİR

        Göz alerjisinin belirtilerinden bahseden Op. Dr. Şahin, “Gözlerde kaşıntı, sulanma ve kızarıklık, bir veya iki gözde de yanma ve batma hissi, göz kapaklarında şişlik, ciltte kuruluk, aşırı gözyaşı, Işığa karşı duyarlılık, gözlerde kir veya kum varmış gibi hissetmek gibi belirtileri vardır” ifadelerini kullandı.

        FİZİKSEL MUAYANEYLE TANI KONUR

        Tanı konma sürecini aktaran Op. Dr. Şahin, “Göz doktorları tarafından semptomların değerlendirilmesinden sonra yapılan fiziksel muayene ile tanı konulabilir. Muayene sırasında doktorlar biyomikroskop ile gözleri inceleyerek alerjik belirtileri inceler ve tanı koyar” dedi.

        GÜNEŞ VE POLENLERİN ETKİSİYLE YAZIN DAHA SIK GÖRÜLÜYOR

        Yaz ve bahar aylarına dikkat edilmesi gerekildiğine dikkat çeken Op. Dr. Şahin, “Yazın güneş ve polenlerin etkisi daha yüksek olduğu için göz alerjileri sıklıkla karşımıza çıkar. Aynı sıklık bahar ayları içinde söz konusudur. Alerjik bünyelerde yaz alerjisini ve bahar alerjisini görebiliriz” diye konuştu.

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        KORUNMA YOLLARI

        Op. Dr. Şahin, göz alerjisinden korunma yollarını şöyle sıraladı:

        · “Güneş gözlüğü ya da koruyucu gözlük kullanabiliriz.

        · Evimizdeki ya da arabamızdaki camları polenler içeri girmesin diye kapalı tutabiliriz.

        · Dışarıdan eve geldiğimizde kıyafetlerimizi hemen çıkarıp duş alabiliriz.

        · Çamaşırlarımızı dışarı asmamalıyız.

        GÖZ DAMLALARI ALERJİYE İYİ GELİYOR

        Göz alerjisine iyi gelen yöntemlere değinen Op. Dr. Şahin, “Göz alerjisi semptomlarını hafifletebilecek en etkili yöntemlerden biri göz damlaları olarak kabul edilir. Göz damlaları dışında yapay gözyaşı, alerji aşıları, kortikosteroidlerle birlikte doğal olarak ılık su, göze çay kompresi de göz alerjisine iyi gelen yöntemler arasında sayılabilir” dedi.

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