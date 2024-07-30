Havuzdaki fazla klora dikkat! Göz alerjisi yapıyor

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Murat Şahin, göz alerjisi konusunda açıklamalarda bulundu.

Göz alerjisinin, gözlerin çeşitli alerjenlere karşı aşırı duyarlılık göstermesi sonucu ortaya çıkan bir rahatsızlık olduğunu söyleyen Op. Dr. Şahin, “Polenler, hayvan tüyleri, toz akarları, hijyen eksikliği, makyaj ve çevresel faktörler göz alerjisine neden olur” diye konuştu.

Deniz ve havuz sularının göz alerjisine neden olabileceğine değinen Op. Dr. Şahin, “Yaz tatilinde gözler sıklıkla deniz ve havuz ile doğrudan temas halinde oluyor. Deniz suyu gözde kuruluk, kızarıklık, yanma ve batma gibi alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Havuzlarda da klor oranı çok olursa irritasyon meydana gelerek kızarma ve yanmaya neden olur” şeklinde konuştu.

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HER YAŞ GRUBUNDA ORTAYA ÇIKABİLİR

Göz alerjisinin kimlerde daha sık görüldüğünü belirten Op. Dr. Şahin, “Göz alerjisi çocuk ve genç hasta yaş grubunda daha sık görülmekle birlikte her yaş grubunda ortaya çıkabilir. Genellikle iki gözü aynı anda etkilemektedir. Alerjik nezle ile birlikte görülür” dedi.

GÖZLERDE KAŞINTI OLABİLİR

Göz alerjisinin belirtilerinden bahseden Op. Dr. Şahin, “Gözlerde kaşıntı, sulanma ve kızarıklık, bir veya iki gözde de yanma ve batma hissi, göz kapaklarında şişlik, ciltte kuruluk, aşırı gözyaşı, Işığa karşı duyarlılık, gözlerde kir veya kum varmış gibi hissetmek gibi belirtileri vardır” ifadelerini kullandı.